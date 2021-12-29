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ДТП с участием трех машин и автобуса произошло в Приморье

Пострадали пять человек

ВЛАДИВОСТОК, 29 декабря. /ТАСС/. Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в аварии с участием трех легковых автомобилей и пассажирского автобуса в Приморье. В отношении спровоцировавшей ДТП женщины составлен административный протокол по статье о вождении в нетрезвом виде. Об этом сообщила в среду пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Авария произошла в городе Уссурийске. 53-летняя женщина-водитель автомашины Mitsubishi Outlander выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем Toyota Prius. Эту машину развернуло поперек проезжей части, и с ней столкнулся еще один Toyota Prius под управлением 37-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении. В салоне автомобиля находились двое несовершеннолетних детей и супруга водителя.

"После столкновения Mitsubishi Outlander отбросило назад, на свою полосу движения, в результате чего машина въехала в стоящий на остановке автобус Daewoo BS106, водитель которого осуществлял посадку - высадку пассажиров (пассажиры не пострадали). В результате автоаварии пострадали 38-летний водитель и пассажир Toyota Prius. Им назначено амбулаторное лечение. 37-летний водитель еще одной Toyota Prius не пострадал, его супругу и детей госпитализировали врачи скорой медицинской помощи с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Стаж вождения местной жительницы, спровоцировавшей ДТП, составляет 26 лет. В ее отношении составлены административные материалы по статье 12.8 Кодекса об административных правонарушениях ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения"), статье 12.24 ("Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего"), статье 12.15 Кодекса об административных правонарушениях ("Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения"). Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, назначено проведение ряда исследований.

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