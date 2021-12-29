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Шахта "Заречная" в Кузбассе уклонялась от уплаты свыше 1 млрд рублей налогов

Возбуждено уголовное дело

КЕМЕРОВО, 29 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы совместно с ИФНС выявили факт уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 1 млрд рублей градообразующим предприятием в моногороде Полысаево в Кузбассе - шахтой "Заречная". Добытый на предприятии уголь продавался аффилированным компаниям по заниженным ценам, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Угольная продукция реализовывалась через аффилированные организации по заниженной стоимости без выставления НДС в адрес контрагента, то есть фактически уголь продавался по нулевой ставке. Прибыль аккумулировалась на счетах вовлеченных в преступную схему организаций, сама "Заречная" генерировала убытки, уклоняясь таким образом от уплаты НДФЛ. Сумма неуплаченных налогов составила более 1 млрд рублей", - рассказал источник.

По словам собеседника агентства, чтобы не уплачивать обязательные налоговые платежи в бюджет, использовалась в том числе и процедура банкротства АО "Шахта "Заречная". На основании выявленных фактов в отношении аффилированных организаций возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией").

Шахта "Заречная" является градообразующим предприятием кузбасского моногорода Полысаево и добывает уголь энергетических марок. Покупателя на имущественный комплекс предприятия не удавалось найти c 2018 года. Впервые он был выставлен на аукцион по стартовой цене 16,74 млрд рублей из-за банкротства АО "Шахта "Заречная". В результате за три года цена была снижена более чем в десять раз. В августе 2021 года стало известно, что имущественный комплекс "Заречной" приобрела московская компания "Сила Сибири" за 1,4 млрд рублей.

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