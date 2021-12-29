Главу Ярового, ставшего фигурантом дела о халатности, отстранили от должности

БАРНАУЛ, 29 декабря. /ТАСС/. Глава города Яровое в Алтайском крае, где более двух лет складывается сложная ситуация с теплоснабжением, Виталий Самобочий временно отстранен от должности, сообщает пресс-служба правительства региона в среду. Решение принято по ходатайству следствия в связи с расследованием дела о халатности.

Проблемы с теплоснабжением в Яровом, где живут около 18 тыс. человек, обострились в 2019 году, когда из-за частых аварий на единственной ТЭЦ в городе ввели режим ЧС.

"29 декабря глава региона Виктор Томенко провел рабочую встречу с исполняющим обязанности главы города Яровое Николаем Бачуриным, который назначен на эту должность городским собранием депутатов. Депутатский корпус принял это решение в связи с тем, что Центральный районный суд Барнаула по ходатайству следствия временно отстранил от занимаемой должности главу Ярового, подозреваемого по уголовному делу", - говорится в сообщении.

В минувший четверг во время рабочего визита в Алтайский край заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин заявил о необходимости отстранения от должностей чиновников Ярового, которые, по его мнению, поставили под угрозу надлежащее теплоснабжение в городе. Демешин в рамках визита раскритиковал работу краевых властей по этому вопросу и внес предостережение министру промышленности и энергетики Алтайского края Вячеславу Химочке.

О проблемах с теплоснабжением Ярового

На низкие температуры в квартирах жители Ярового жалуются ежегодно во время отопительного сезона. Проблемная ТЭЦ в августе 2020 года была передана в собственность муниципалитета. Сделка по ее продаже в 2016 году признана судом недействительной из-за того, что частный собственник не вел там необходимый ремонт.

По данным властей, установленная минимальная мощность оборудования, которое вырабатывает тепловую энергию, не сбалансирована с объемами потребления в городе. Из-за этого в городе значительно завышен расход угля - 120 тонн в сутки. Для повышения эффективности работы станции необходимо снижать потери в сетях и внутри теплоисточника, сейчас они оцениваются в 30%. Газификация города запланирована на 2025 год, а строительство модульных котельных потребует до 1,5 млрд рублей.

1 ноября 2021 года в связи с технической проблемой на ТЭЦ была остановлена часть водонагревательного оборудования. Несколько дней в городе наблюдались перебои в теплоснабжении, по данным фактам были возбуждены уголовные дела в отношении главы администрации города, директора и главного инженера ТЭЦ. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 15 декабря 2021 года подписал постановление об отмене режима ЧС и заменил его на режим повышенной готовности.