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В Челябинской области задержали заместителя главы Ашинского района

По информации источника в правоохранительных органах, Семена Авраменко подозревают в превышении должностных полномочий при покупке участков земли и жилья для детей-сирот

ЧЕЛЯБИНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ России в Челябинской области задержали первого заместителя главы Ашинского района Челябинской области Семена Авраменко по подозрению в превышении должностных полномочий при приобретении жилья для детей-сирот. Об этом в среду ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В отношении первого заместителя главы Ашинского района Авраменко возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий") УК РФ. Чиновника подозревают в махинациях на приобретении земельных участков и жилья для детей-сирот. Он задержан", - сказал источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе Управления ФСБ России по Челябинской области подтвердили ТАСС факт проведения оперативно-следственных действий сотрудниками УФСБ и следственного управления СК в Ашинском муниципальном районе.

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