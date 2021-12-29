Замглавы Ашинского района Челябинской области подозревают в получении взятки

ЧЕЛЯБИНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело о получении 50 тыс. рублей в качестве взятки возбудили в Челябинской области в отношении заместителя главы администрации Ашинского района. Об этом говорится в среду в сообщении пресс-службы следственного управления СК России по региону.

"Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Ашинского района, подозреваемого по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Также дело возбуждено и в отношении местного жителя, подозреваемого по ч. 3 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки")", - сказано в сообщении.

Преступление было выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. По данным следствия, заместитель главы администрации района получил взятку в 50 тыс. рублей от заинтересованного лица за совершение действий по заключению муниципального контракта на приобретение жилья для детей-сирот.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

В среду утром со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщалось, что сотрудники ФСБ России задержали первого заместителя главы Ашинского района Семена Авраменко по подозрению в превышении должностных полномочий при приобретении жилья для детей-сирот.