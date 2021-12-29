Ребенок упал в реку и насмерть замерз в Дубне

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Школьник провалился в реку и умер от переохлаждения в Дубне. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

По данным СК, 27 декабря ребенок отправился на автобусе в школу, а выйдя на остановке, он проследовал в район Левого берега Дубны, после чего пропал. "В дальнейшем в ходе поисков тело ребенка без видимых следов насильственной смерти было обнаружено вблизи реки Южная Канава. По предварительным данным эксперта, мальчик умер в результате обморожения", - сообщила Врадий.

В ходе доследственной проверки осмотрено места происшествия, осмотрены камер наружного наблюдения, на котором зафиксирован маршрут передвижения мальчика, опрошены родители ребенка, а также свидетели, изучаются жилищно-бытовые условия семьи.

Прокуратура Московской области уточнила, что тело 11-летнего мальчика было обнаружено вечером 28 декабря на улице Программистов в Дубне, начата проверка. "По результатам проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей", - сообщает надзорное ведомство в своем Telegram-канале.