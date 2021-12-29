В Севастополе пропала восьмилетняя девочка

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения в Севастополе восьмилетней девочки. Об этом в среду сообщается на сайте главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.

"Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения восьмилетней <...> из Севастополя. Уголовное дело возбуждено с целью отработки всех версий происшествия следственным путем", - говорится в сообщении.

По данным следствия, утром 28 декабря девочка ушла из дома в школу. До настоящего времени ее местонахождение не известно. По сообщениям очевидцев, ребенка неоднократно видели в районе одного из торговых центров города.

В поисках девочки принимают участие сотрудники полиции, СК, добровольцы поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Крым". "Для проведения поисковых работ сформировали несколько групп, отрабатываются возможные маршруты передвижения ребенка, спальные районы, автодороги, расположенные вокруг ее дома", - отметили в следственном управлении. Следователи также проводят работу с кругом знакомств и близкими людьми девочки для установления ее местонахождения и предшествующих исчезновению событий. Изучается обстановка в семье, дадут оценку работе контролирующих органов, говорится в сообщении.