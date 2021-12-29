Фонд социального страхования выплатит 1 млн рублей матери погибшего в Большом театре

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Фонд социального страхования РФ дополнительно выплатит матери актера Евгения Кулеша, погибшего под упавшей декорацией на сцене Большого театра, 1 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС адвокат Андрей Алешкин, представляющий интересы семьи погибшего.

"Фонд социального страхования РФ принял решение выплатить матери погибшего артиста еще один миллион рублей. Хочу поблагодарить за данное решение всех причастных, это правильное решение в интересах матери", - сказал адвокат.

Ранее Большой театр выплатил матери актера 1 млн 50 тыс. рублей и компенсацию за похороны в размере 500 тыс. рублей.

Артист театра 37-летний Евгений Кулеш 9 октября получил травмы во время оперы "Садко", он умер до приезда скорой помощи. В опере он отодвигал расположенный на сцене трон, в это время должна была начать спускаться декорация. Сам артист должен был пройти вперед к зрителям, но пошел не в ту сторону и попал под весившую 2 тонны декорацию, которая спускалась сверху. Комиссия по расследованию несчастного случая под председательством главного госинспектора труда в Москве признала актера виновным в инциденте, так как он был пьян.