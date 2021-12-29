Тюменские таможенники изъяли крупнейшую за год партию контрафактной одежды

ТЮМЕНЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Тюменские таможенники предотвратили незаконный ввоз на территорию РФ контрафактной одежды с маркировкой известных брендов на сумму около 50 млн рублей. Это крупнейшая партия контрафакта за год, сообщили в среду в пресс-службе тюменской таможни.

"Тюменские таможенники задержали крупнейшую партию контрафакта в 2021 году. Вблизи российско-казахстанской границы тюменские таможенники предотвратили незаконный ввоз товаров с маркировкой известных брендов. Информация о возможном контрафакте поступила от погрануправления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Более 10 тыс. спортивных костюмов, брюк, футболок и курток от предпринимателей из Казахстана так и не доехали до места назначения, при досмотре транспортного средства сотрудники мобильных групп таможни обнаружили контрафактные спортивные носки от Calvin Klein, Armani, Puma, Reebok, Adidas и Nike, ущерб оценили в 50 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что фура с товаром следовала в Самару, собственник не представил документов, подтверждающих оригинальность продукции. Факт подделки подтвердили и направленные запросы представителям правообладателей.

"В действиях нарушителей усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 180 УК РФ ("Незаконное использование чужого товарного знака, с причинением крупного ущерба"), которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет со штрафом до 80 тыс. рублей. В настоящее время все собранные материалы переданы в полицию", - рассказали в пресс-службе.