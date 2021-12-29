Защита президента холдинга "СДС" Федяева просит отпустить его из-под стражи

КЕМЕРОВО, 29 декабря. /ТАСС/. Защита президента холдинговой компании "СДС" и главы совета директоров "СДС-Уголь" Михаила Федяева, арестованного в рамках уголовного дела о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, просит суд освободить его из СИЗО и избрать более мягкую меру пресечения. Об этом на заседании Кемеровского областного суда, рассматривающего жалобу адвокатов, заявил судья.

"[Защита Федяева] просит постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу отменить и избрать ему иную, более мягкую меру пресечения, не связанную с заключением под стражу", - сказал судья, оглашая апелляционную жалобу защиты, поданную на постановление районного суда об аресте.

Адвокаты отметили в апелляционной жалобе, что, по мнению защиты, в суде не представлено доказательство того, что Федяев, находясь на свободе, может оказывать давление на свидетелей или как-то еще препятствовать расследованию. Они также указали, что непосредственно вопрос обеспечения безопасности работы на шахте "Листвяжная" в компетенцию Федяева не входил, а из предъявленного ему обвинения неясно, кем именно создана опасная производственная ситуация.

Федяев был задержан в середине декабря, ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия"). По версии следствия, обвиняемый знал, что на шахте "Листвяжная", где 25 ноября произошел взрыв метана и погиб 51 человек, допускались нарушения требований промышленной безопасности. Центральным районным судом Кемерова ему была избрана мера пресечения в виде ареста до 14 февраля 2022 года.

Кроме Михаила Федяева также были арестованы гендиректор холдинговой компании "СДС-Уголь" Геннадий Алексеев, ее технический директор Антон Якутов и главный инженер шахты "Листвяжная" Анатолий Лобанов. Им инкриминируется нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности гибель людей. Суд постановил заключить их под стражу до 25 января 2022 года, апелляционные жалобы защиты на их арест судом пока не рассмотрены. В СИЗО находятся также бывший директор шахты "Листвяжная" Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов, начальник участка Сергей Герасименок, а также инспекторы Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. Никто из них вину не признал.