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СК в Дагестане возбудил дело по факту поджога автомобилей сотрудников полиции у здания ОВД

Мужчина скрылся с места происшествия

МАХАЧКАЛА, 29 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту поджога двух легковых автомобилей ППС у здания отдела внутренних дел города Дагестанские Огни. Об этом в среду сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Следственными органами СК России по Республике Дагестан расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ "Умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 26 декабря мужчина, предварительно облив горючей жидкостью, поджег два служебных автомобиля ОМВД, припаркованных перед зданием отдела полиции, и скрылся с места происшествия.

"Противоправными действиями мужчины причинен значительный ущерб. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление лица, совершившего данное преступление и привлечение его к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

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