Семеро туристов из Московской области запросили помощи в горах Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 29 декабря. /ТАСС/. Спасатели выдвинулись на помощь к группе туристов из семи человек, приехавших из Московской области и запросивших помощи в горах Кабардино-Балкарии, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.

"В 09:40 мск 29 декабря в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что группа туристов из Московской области в количестве семи человек подала сигнал SOS c указанием GPS-координат. На поисково-спасательные работы в Черекское ущелье выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в количестве четырех человек", - говорится в сообщении.

Группа зарегистрировала свой маршрут в МЧС России, информация уточняется.

Как добавил ТАСС начальник ЭВПСО Абдуллах Гулиев, примерный район, откуда поступил сигнал SOS c указанием GPS-координат, это местность между Безенги и Верхней Балкарией, пока других данных нет.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, спасатели будут добираться до группы туристов несколько часов.

"Чтобы добраться до места, которое указано в координатах местонахождения группы туристов, подавших сигнал бедствия, необходимо несколько часов. Устанавливается высота, на которой находятся туристы", - сказал собеседник агентства.

На сайте регионального главка МЧС сообщается, что с 18:00 29 декабря до 18:00 30 декабря в горах Кабардино-Балкарской Республики выше 1 500 м лавиноопасно. В Черекском районе в среду температура воздуха составляет от минус 2 до плюс 8 градусов, осадки не прогнозируются.