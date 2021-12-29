Суд сократил на год срок заключения бывшего заммэра Томска Сурикова, осужденного за взятку

ТОМСК, 29 декабря. /ТАСС/. Томский областной суд сократил с четырех до трех лет срок заключения бывшего заместителя мэра Томска Евгения Сурикова, частично удовлетворив жалобу его защиты на приговор по делу о получении взятки. Об этом сообщили в среду ТАСС в суде.

"Судебная коллегия Томского областного суда пересмотрела по жалобе осужденного Сурикова и его адвокатов приговор Томского районного суда Томской области. <…> Cудебная коллегия <…> снизила назначенное наказание на один год с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Размер штрафа в 7 млн рублей оставлен без изменения. Кроме того, направлен на новое рассмотрение вопрос об аресте имущества", - сказали в суде.

В целом судебная коллегия согласилась с приговором, отметили в суде. Однако, по мнению коллегии, суд первой инстанции не учел ряд смягчающих обстоятельств. Так, осужденный полностью признал свою вину, имеет правительственные и ведомственные награды за участие в контртеррористической операции и за службу в органах внутренних дел, поощрения по работе и службе в органах внутренних дел и положительные характеристики по месту работы и жительства.

В июле 2020 года заммэра Томска по вопросам безопасности Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по региону по подозрению в получении взятки. Сумма взятки составила не менее 300 тыс. рублей. Региональным следственным управлением СК России в отношении заммэра возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение взятки". В конце июля его заключили под стражу, он оставил пост по собственному желанию. За время следствия раскрыли новые эпизоды взяточничества и возбудили дополнительное уголовное дело о получении взятки.

В сентябре 2021 года суд приговорил бывшего заммэра к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 7 млн рублей с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления и госслужбе сроком на четыре года. Суд установил, что Суриков с 2016 по 2020 год лично получил от двух человек взятки в крупном и особо крупном размерах в виде стройматериалов и незаконного выполнения работ по строительству дома и придомовых построек в Томском районе. Взятки он брал за общее покровительство по службе и "за способствование в силу должностного положения в совершении действий иными должностными лицами в интересах представляемых взяткодателями двух коммерческих организаций". Общая сумма взяток составила более 3,5 млн рублей.