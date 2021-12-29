В Сочи возбудили дело после стрельбы мужчины по росгвардейцам при задержании

КРАСНОДАР, 29 декабря. /ТАСС/. Следователи СУ СК РФ по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело по двум статьям УК в отношении жителя Сочи, который насильно удерживал в доме свою мать и при задержании открыл стрельбу по сотрудникам ОМОН Росгвардии. Об этом журналистам в среду сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

"Следственным отделом по Центральному району города Сочи СК по краю в отношении 32-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он подозревается в посягательстве на жизнь силовиков (ст.317 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения на время предварительного следствия, будут проведены психолого-психиатрическая и несколько других экспертиз.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края ТАСС сообщили, что ход расследования уголовного дела поставлен на контроль.

По предварительным данным, мужчина с использованием огнестрельного оружия удерживал дома свою 62-летнюю мать. Сочинские полицейские выехали на сообщение о стрельбе в частом доме. По данным пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю, при задержании мужчина открыл огонь по спецназовцам, сотрудники ОМОН Росгвардии в ответ применили табельное оружие, в результате мужчина был ранен в руку, среди сотрудников Росгвардии пострадавших нет, заложница освобождена. Задержан 31-летний местный житель, ранее судимый, состоящий на учете в психнаркодиспансере, у него было изъято оружие, организовано проведение проверки.