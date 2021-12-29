Имущество на 6 млрд рублей арестовали у подозреваемого в вырубке леса под Смоленском

ТАСС, 29 декабря. Следователи наложили арест на имущество стоимостью 6 млрд рублей, принадлежащее жителю Московской области, который подозревается в незаконной вырубке 860 га леса в Гагаринском районе Смоленской области. Ущерб от его действий, по уточненным данным, превысил 3,3 млрд рублей. Об этом сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"В рамках расследования уголовного дела установлено имущество лица, организовавшего вырубку, общей стоимостью более 6 млрд рублей, на которое наложен арест с целью обеспечения исполнения приговора в части возмещения причиненного ущерба", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе, арест наложен на имущество одного из фигурантов дела, который является жителем Московской области и подозревается в организации незаконной вырубки леса в Гагаринском районе. Ранее сообщалось, что сумма ущерба составляла 3,1 млрд рублей. "Благодаря вмешательству следователей СК остановлена продолжавшаяся в течение более пяти лет рубка леса, ранее оцененная экспертами как крупнейшая по площади незаконная вырубка в Европе", - добавили в пресс-службе.

По версии следствия, с ноября 2012-го по июль 2020 года подозреваемый заключал с физическими лицами и организациями фиктивные договоры на очистку земель якобы от дикорастущих растений и организовал вырубку леса в Гагаринском районе. После чего сбыл срубленную древесину в объеме около 170 тыс. кубометров. Подозреваемый был арестован в декабре 2020 года. В феврале этого года следователи задержали второго фигуранта дела, который оказался жителем Смоленской области и находился в федеральном розыске.