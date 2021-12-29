Президент холдинга "СДС" останется в СИЗО по делу о ЧП на шахте "Листвяжная"

КЕМЕРОВО, 29 декабря. /ТАСС/. Кемеровский областной суд оставил без изменений решение районного суда об аресте президента холдинга "СДС", которому принадлежит кузбасская шахта "Листвяжная" Михаила Федяева, по обвинению в злоупотреблении полномочий по делу о взрыве на предприятии. Об этом заявил судья, оглашая решение по итогам рассмотрения жалобы адвокатов Федяева.

"Кемеровский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката [Виктора] Акимова, действующего в интересах Федяева, <...> определил постановление Центрального районного суда города Кемерова оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сказал судья.

Адвокаты отметили в апелляционной жалобе, что, по мнению защиты, в суде не представлено доказательство того, что Федяев, находясь на свободе, может оказывать давление на свидетелей или как-то еще препятствовать расследованию. Они также указали, что непосредственно вопрос обеспечения безопасности работы на шахте "Листвяжная" в компетенцию Федяева не входил, а из предъявленного ему обвинения неясно, кем именно создана опасная производственная ситуация.

Защитник бизнесмена Виктор Акимов также отметил в суде необходимость проведения лингвистической экспертизы записи телефонного разговора Федяева с гендиректором компании "СДС-Уголь" Геннадием Алексеевым, также находящегося под арестом по делу "Листвяжной". Ранее следствие заявляло в суде, что запись свидетельствует о том, что компания пыталась после произошедшей на шахте 25 ноября аварии сфабриковать документы о закупке задним числом средств безопасности. По мнению адвоката, сказанное Федяевым и Алексеевым нельзя трактовать однозначно. Акимов также отметил, что за последние годы затраты на обеспечение безопасности работ в шахте существенно выросли - с 280 млн рублей в 2018 году до 509 млн рублей за 10 месяцев 2021 года.