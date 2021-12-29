В Краснодаре арестовали мужчину, напавшего на пенсионерку

КРАСНОДАР, 29 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Краснодаре возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве в отношении мужчины, который напал на пенсионерку после конфликта из-за сруба деревьев, он арестован. Об этом журналистам сообщили в УМВД по Краснодару в среду.

Накануне в социальных сетях появилась видеозапись, где зафиксирован конфликт, в ходе которого мужчина наносит удар ногой женщине, а затем валит ее на землю. Авторы сообщали, что инцидент произошел в Краснодаре, пенсионерка якобы сделала замечание подрядчикам, которые осуществляли вырубку деревьев, произошел конфликт, в ситуацию вмешались прохожие, в итоге якобы один из подрядчиков применил физическую силу в отношении вступившегося за женщину прохожего, а затем и в отношении самой пенсионерки.

"Задержан 39-летний местный житель, совершивший на улице Трудовой Славы грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к 79-летней пенсионерке. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство), предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение вреда здоровью, угрозу убийством. По данным ведомства, мужчина, пытавшийся пресечь действия в отношении пенсионерки, по предварительным данным, получил перелом локтевой кости в результате действий задержанного. В УМВД по Краснодару добавили, что по данному факту рассматривается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела в отношении арестованного.

По данным отдела озеленения департамента городского хозяйства и ТЭК, вырубка деревьев велась законно, на основании выданного порубочного билета, подрядную организацию нанимало ТСЖ "Уют".