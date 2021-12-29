В Свердловской области умер двухлетний ребенок от побоев, нанесенных знакомым его матери

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Двухлетний мальчик в Нижнем Тагиле умер в больнице после полученных травм от побоев. Уголовное дело возбуждено в отношении знакомого матери ребенка, с которым находился ребенок, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области в среду.

"В детскую больницу Нижнего Тагила с тяжелой черепно-мозговой травмой поступил двухлетний мальчик, который, по имеющимся данным, получил повреждение в результате противоправных действий 23-летнего знакомого своей матери. Следственным отделом по Тагилстроевскому району города Нижний Тагил СК России по Свердловской области в отношении указанного гражданина возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего"). В течение нескольких дней врачи боролись за жизнь пострадавшего ребенка, однако, несмотря на все усилия медиков, малолетний скончался", - говорится в сообщении.

Суд по ходатайству следователя СК России избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых добавил, мать ребенка уже привлекалась полицией к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних"), из-за чего ее поставили на профилактический учет в ПДН территориального ОВД, а также привлекалась по уголовной статье за кражу. "Малыш оставался с ее знакомым, который изначально утверждал сыщикам, что ребенок сам упал и ударился. Но когда был применен полиграф, стало очевидно, что молодой человек врет. Возможно, причиной жестокого обращения с несовершеннолетним стало то, что мальчик мог мешать подозреваемому спокойно отдыхать и смотреть телевизор", - отметил Горелых.