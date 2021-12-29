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В Петербурге возбудили уголовное дело после гибели собаки, выброшенной хозяевами из окна

Для разбирательства в отдел полиции доставили семейную пару

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Петербурге по факту гибели овчарки на севере города, предположительно выброшенной хозяевами из окна квартиры, сообщила в среду пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"25 декабря около 17 часов вечера в полицию Калининского района поступило сообщение, что из окна дома 6/2 по улице Вавиловых выкинули собаку, в результате чего животное скончалось. <...> По данному факту возбужденно уголовное дело по ч. 1 ст. 245 "Жестокое обращение с животными", - говорится в сообщении.

Известно, что труп овчарки обнаружили прохожие. Прибывшие полицейские доставили для разбирательства в отдел семейную пару.

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