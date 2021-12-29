Задержан депутат Тульской облдумы Александр Ермаков

ТУЛА, 29 декабря. /ТАСС/. Оперативники задержали депутата Тульской областной думы Александра Ермакова по подозрению в совершении мошеннических действий. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

"Да, Александр Ермаков задержан. Он подозревается в мошенничестве", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе областной думы не комментируют ситуацию, пояснив, что ждут официального опубликования информации правоохранительными органами.

Александр Ермаков - депутат Тульской областной думы седьмого созыва, заместитель председателя комитета по социальной политике, член фракции "Единая Россия". По данным сайта облдумы, он является заместителем секретаря регионального отделения партии "Единая Россия", членом политсовета Суворовского района, координатором партийного проекта "Культура малой Родины".