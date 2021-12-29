В Уфе второй день подряд из-за анонимных сообщений эвакуированы более 100 школ

УФА, 29 декабря. /ТАСС/. Учеников более 100 школ Уфы эвакуировали второй день подряд из-за сообщений об угрозе теракта. Также сообщения с угрозами поступили в вузы и колледжи города, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии Уфы в среду.

"Сегодня утром [29 декабря] на электронные адреса школ Уфы поступили сообщения от неизвестных об угрозе терактов. Дети, учителя и персонал учебных заведений были выведены из зданий в близлежащие учреждения. Руководители и педагогический состав школ действовали слаженно и четко. Все было сделано согласно общему алгоритму действий при таких случаях. Родители детей были также предупреждены посредством родительских чатов", - говорится в сообщении.

Всего эвакуировали более 100 школ. Во всех образовательных учреждениях провели проверки, угроз не обнаружено, добавили в пресс-службе. Такие же сообщения с угрозами поступили в вузы и колледжи, по ним отрабатывают соответствующие службы.

Во вторник звонки о взрывных устройствах в 128 школах Уфы получила полиция, к 07:00 проверили более 90 образовательных учреждений, оставшиеся осмотрели к 13:00, угроз обнаружено не было, отметили в мэрии.