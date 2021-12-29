В доме бывшего мэра Назрани проходят обыски

МАГАС, 29 декабря. /ТАСС/. Правоохранители проводят обыски в доме бывшего мэра Назрани Алихана Тумгоева по подозрению в превышении им должностных полномочий, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В доме Тумгоева проходят обыски по подозрению в превышении им должностных полномочий в период, когда он занимал пост главы администрации Назрани", - сказал источник.

ТАСС не располагает пока официальным подтверждением данной информации.

Тумгоев с 2012 по 2019 год занимал пост мэра Назрани.