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В доме бывшего мэра Назрани проходят обыски

По данным источника ТАСС, обыски проходят по делу о превышении должностных полномочий

МАГАС, 29 декабря. /ТАСС/. Правоохранители проводят обыски в доме бывшего мэра Назрани Алихана Тумгоева по подозрению в превышении им должностных полномочий, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В доме Тумгоева проходят обыски по подозрению в превышении им должностных полномочий в период, когда он занимал пост главы администрации Назрани", - сказал источник.

ТАСС не располагает пока официальным подтверждением данной информации.

Тумгоев с 2012 по 2019 год занимал пост мэра Назрани.

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