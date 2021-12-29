Ректора "Шанинки" вернули из больницы в СИЗО

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Следователи МВД вернули ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева из больницы в СИЗО "Матросская Тишина". Об этом ТАСС сообщил член ОНК Москвы Александр Хуруджи.

"Зуева вчера вечером вернули из гражданской больницы обратно в СИЗО "Матросская Тишина" по требованию следователя для проведения следственных действий. Вернется ли для проведения обследования Зуев в больницу после этого или останется в СИЗО, пока не известно", - сказал он.

Ранее Зуева перевели из СИЗО в больницу для оценки состояния его здоровья.

Уголовное дело, по которому проходит Зуев, возбуждено по факту хищения мошенническим путем денег, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", выделенных в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" нацпроекта "Образование". По делу были арестованы экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко, а также исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Никто из них, кроме Крючковой, вину не признает.