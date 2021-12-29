Ученики устроили массовую драку на территории школы в Раменском

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Массовая драка с участием не менее семи учеников произошла на территории школы в подмосковном Раменском. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В дежурную часть МУ МВД России Раменское поступило сообщение о том, что на территории одной из школ на улице Гурьева произошла драка. Прибывшие на место сотрудники полиции установили четырех участников данного инцидента, они являются учениками данной учебного заведения", - сказал собеседник агентства.

В главке добавили, что личности еще троих человек выясняются. Полиция разбирается в обстоятельства случившегося.

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что конфликт произошел из-за девушки. Предварительно, участники драки получили незначительные травмы.