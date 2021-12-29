В Якутске после нападения стаи собак умерла женщина

ЯКУТСК, 29 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности возбудили по факту смерти женщины после нападения стаи собак в Якутске. Об этом сообщили в среду в пресс-службе следственного управления СК России по Якутии.

"Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ "Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека", по факту гибели женщины на ипподроме в Якутске", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 29 декабря примерно в 13:00 (07:00 мск) на территории ипподрома в Якутске стая собак напала на 53-летнюю женщину, она умерла.

"Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза", - добавили в СК. Создана следственная группа из числа опытных следователей. Сотрудники СК изучат документацию ведомств, осуществляющих работу по регулированию численности безнадзорных животных, а также возможный факт наличия хозяев животных.

Ход следствия находится на контроле руководства следственного управления. Прокуратура Якутска также организовала проверку.

В конце ноября в соцсетях распространилось видео, на котором пожилая женщина отбивалась сумкой от собак возле ипподрома Арктического государственного агротехнологического университета, ей порвали куртку и шапку. После этого прокуратура начала проверку. Также 28 ноября на территории университета на 21-летнюю девушку произошло нападение своры бродячих собак, полиция сообщала, что разбирается в обстоятельствах инцидента. Как сообщается в среду в аккаунте вуза в Instagram, в связи с участившимися случаями нападения собак на людей просят обходить стороной ипподром и не ходить в одиночку по указанной территории.