Полиция Симферополя задержала подозреваемого в попытке ограбить банк

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Полицейские за сутки вычислили и задержали подозреваемого в попытке ограбить банк в Симферополе, сообщили журналистам в среду в пресс-службе МВД по Республике Крым.

"Установлено, что, придя в финансовое учреждение, мужчина дождался своей очереди в кассу и передал сотруднице банка записку, в которой под угрозой применения оружия потребовал передать ему деньги. Девушка-кассир, прочитав записку, не растерялась и нажала тревожную кнопку, после чего злоумышленник поспешил скрыться. В течение дня после поступления информации о совершенном преступлении сотрудники полиции выяснили все обстоятельства произошедшего и установили личность подозреваемого", - говорится в сообщении.

В ходе обыска по месту его проживания полицейские обнаружили одежду, в которой он находился в момент совершения преступления. В содеянном мужчина сознался, написав явку с повинной. Свой поступок он пояснил нуждой в деньгах и нежеланием работать.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой" УК РФ. Подозреваемый помещен в СИЗО, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.