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В Красноярске в ковидной больнице произошел пожар

В результате инцидента пострадали пять человек
© Антон Новодережкин/ТАСС, архив

ТАСС, 29 декабря. Пять человек пострадали при пожаре в больнице для пациентов с коронавирусной инфекцией в Красноярском крае, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"В Красноярске в больнице № 20 в корпусе для больных ковидом произошел пожар. Пострадали пять человек", - сказал собеседник агентства, добавив, что по предварительным данным, у всех отравление продуктами горения. 

Пожар произошел в терапевтическом корпусе больницы для больных ковидом. "На четвертом этаже в одной из палат загорелись личные вещи на площади 5 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Причиной пожара, по предварительным данным, могло стать короткое замыкание.

Эту информацию также подтвердили в региональном управлении МЧС, добавив, что пожар ликвидирован. Ведомство также добавило, что из больницы эвакуировали 112 человек. Там также добавили, что пожар произошел в обычной палате, а не в реанимации. Часть пациентов эвакуировалась самостоятельно.

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