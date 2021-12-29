В Петербурге суд оправдал пятерых подозреваемых по делу о насилии в детском доме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Пятеро фигурантов дела о сексуальном насилии над воспитанниками детского дома были оправданы Кировским районным судом Петербурга, который спустя четыре года огласил приговор. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Суд фигурантов оправдал за отсутствием события преступления. Все выпущены из-под стражи в зале суда немедленно", -говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что Станислав Виноградов, Михаил Елин, Кирилл Покалюк, Павел Прикащиков и Андрей Соловьев обвинялись в совершении преступлений по нескольким частям ст.132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера").

В апреле 2017 года в Петербурге были арестованы заместитель директора, два выпускника, родственник сотрудника детского дома, а также директор школы при детском доме. Изначально следствие полагало, что с 2005 по 2010 год группа злоумышленников систематически совершала насильственные действия сексуального характера в отношении четырех воспитанников 1991-1995 годов рождения.