Президент ТПП Воронежской области Юрий Гончаров погиб в ДТП

ВОРОНЕЖ, 29 декабря. /ТАСС/. Президент Торгово-промышленной палаты Воронежской области Юрий Гончаров погиб в ДТП в Новоусманском районе Воронежской области, сообщил ТАСС в среду пресс-секретарь палаты Александр Марочкин.

"Юрий Федорович Гончаров погиб в ДТП, он был президентом Торгово-промышленной палаты Воронежской области с 2010 года", - сказал он.

Юрий Гончаров являлся депутатом Воронежской областной думы, был избран в 2020 году по списку партии "Единая Россия". В связи с гибелью Юрия Гончарова губернатор Александр Гусев и правительство области выразили соболезнования. "Ушел из жизни талантливый организатор, общественный деятель, оптимист, человек чести. Под руководством Юрия Федоровича в ТПП создана эффективная структура поддержки бизнеса. Его помощь способствовала реализации многих предпринимательских инициатив, продвижению продукции воронежской марки как в России, так и за ее пределами", - говорится в сообщении.

В четверг в 14:30 мск в Новоусманском районе Воронежской области произошло ДТП с участием легковых автомобилей Ford Focus, Toyota Camry и Lada Largus, в результате один человек погиб, еще четверых госпитализировали. Как рассказал ТАСС руководитель регионального объединения предпринимателей "Опора России" Сергей Наумов, в автомобиле с Юрием Гончаровым находился его сын, который с травмами доставлен в Воронежскую городскую больницу скорой медицинской помощи №10. "Сын Гончарова находился на заднем сиденье, водитель [их] автомобиля в ДТП поломал ногу", - сказал он.