Тело годовалого ребенка нашли в одной из квартир в Кировской области

КИРОВ, 29 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после того, как в среду в одной из квартир Кирово-Чепецка Кировской области обнаружили тело 10-месячной девочки. На момент происшествия ее мать с сожителем находились дома, сообщает следственное управления СК России по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела малолетнего ребенка в городе Кирово-Чепецке по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ "Убийство". Утром 29 декабря в одной из квартир было обнаружено тело 10-месячной девочки. На момент происшествия 30-летняя мать ребенка и ее сожитель находились дома", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты, которые проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.