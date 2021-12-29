Ребенок, над которым издевались в сельском детском доме, переведен в Курган

ТАСС, 29 декабря. Двухлетний ребенок, над которым в Кипельском детском доме в Юргамышском районе Курганской области издевались старшие воспитанники, переведен в "Центр помощи детям № 1" в городе Кургане вместе с братьями и сестрой. Об этом сообщила в среду ТАСС уполномоченный по правам ребенка в области Алена Лопатина.

В ноябре в соцсетях появились видеокадры жестокого обращения со стороны старших воспитанников Кипельского детского дома Курганской области по отношению к малолетнему ребенку из Курганского дома ребенка, которого с другими детьми временно перевели в кипельское учреждение. Правоохранительные органы сообщали, что в отношении двух 16-летних подростков, издевавшихся над двухлетним ребенком, составлены протоколы о побоях, один из них был арестован, ему предъявлено обвинение в истязании.

"Сегодня открылся после ремонта курганский "Центр помощи детям № 1" в городе Кургане. И часть ребятишек из детского дома кипельского перевели в город Курган. Это касается самых маленьких, и мальчика. Он вместе с братьями, сестрой был переведен в Курган", - сказала Лопатина, отметив, что ребенок чувствует себя отлично.

Собеседница агентства также уточнила, что обвиняемый в истязаниях над ребенком шестнадцатилетний подросток сейчас находится в одном из учреждений для детей-сирот - суд изменил ему меру пресечения с ареста на подписку о невыезде. По ее данным, молодой человек раскаивается, подавлен, неправильно оценивал свои действия в отношении ребенка и не имел умысла его обидеть - с ним сейчас также работают психологи.

Как ранее сообщали в правительстве Курганской области, в ходе проверки в кипельском учреждении было установлено недобросовестное исполнение служебных обязанностей сотрудниками детского дома, с воспитателями было решено расторгнуть трудовые отношения, а медицинским работникам, педагогу-психологу, старшему воспитателю, ответственному за организацию воспитательного процесса в данном учреждении, вынести дисциплинарные взыскания. Также в регионе после инцидента были запущены проверки всех детских домов, домов-интернатов для инвалидов и пожилых людей, геронтологических центров.