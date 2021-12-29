Участник похищения человека в 1998 году на Ставрополье получил тюремный срок

ПЯТИГОРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил к 9,5 года колонии мужчину, участвовавшего в похищении человека на Ставрополье в 1998 году. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры края.

"Прокуратурой Ставропольского края поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 52-летнего жителя соседнего региона. Он признан виновным по ч. 3 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека"). Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил ему наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что подсудимый, действуя в составе организованной преступной группы с тремя знакомыми, в ноябре 1998 года похитил сына директора одного из крупных сельскохозяйственных предприятий - жителя Буденновского района - и вывез его в соседний регион. Затем злоумышленники передали молодого человека лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Он не входил в состав организованной группы, но впоследствии выдвигал родственникам похищенного требования о передаче денег.

"Отец потерпевшего передал преступникам около $73 тыс. После совершения преступления, подсудимый скрылся от правоохранительных органов, его местонахождение было установлено в 2020 году. В отношении иных участников организованной группы постановлены обвинительные приговоры в 1999 году", - сказано в пресс-релизе.