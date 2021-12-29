В Новосибирске экс-начальник представительства Минобороны получил тюремный срок

НОВОСИБИРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Новосибирский гарнизонный военный суд признал виновными в совершении должностных преступлений, даче и получении взяток бывшего управляющего директора оборонного предприятия АО "НИИ электронных приборов (НИИЭП)" Амира Алямова и экс-начальника представительства Минобороны России Анатолия Заливина. Им назначено наказание в виде шести и пяти лет колонии строгого режима соответственно, сообщили ТАСС в управлении ФСБ по Новосибирской области.

Алямов был задержан 11 ноября 2019 года, через два дня его арестовали. Он обжаловал свой арест, но 2-й Восточный окружной военный суд отклонил жалобу. В суде не уточняли, что именно вменяется Алямову. 14 февраля 2020 года он был отпущен под домашний арест, а в октябре прошлого года рассмотрение дела было приостановлено из-за тяжелой болезни одного из обвиняемых.

"Сегодня Новосибирским гарнизонным военным судом бывший управляющий директор АО "НИИЭП" и бывший начальник военного представительства признаны виновными в совершении должностных преступлений, даче и получении взяток и приговорены соответственно к шести и пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и возмещению нанесенного ущерба Министерству обороны России в размере 59,8 млн рублей", - рассказали в ведомстве. Кроме того, осужденные лишены права занимать должности на государственной службе, Алямов также лишен государственной награды, а Заливин - воинского звания. Как сообщили в УФСБ, в ноябре 2019 года было возбуждено уголовное дело в отношении управляющего директора АО "НИИЭП" Амира Алямова и начальника аккредитованного в институте военного представительства Министерства обороны России Анатолия Заливина.

Как установлено следствием, управляющий директор института передал военному представителю взятки в виде денег и услуг имущественного характера на общую сумму свыше 2,3 млн рублей. Взятки предоставлялись за подписание заключений с недостоверными сведениями о стоимости продукции предприятия. В результате завышения цены государственных контрактов Министерству обороны России нанесен ущерб в размере свыше 60 млн рублей.

В отношении Алямова следствием возбуждено, расследовано и передано в суд уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4. ст. 33 ("Служебный подлог"), ч. 3 ст. 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки"), в отношении Заливина - по ч. 3 ст. 285 и ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").

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