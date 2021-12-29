В центре Москвы столкнулись два автобуса

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Два автобуса столкнулись на Сретенском бульваре в центре Москвы, движение автотранспорта затруднено. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На Сретенском бульваре произошло столкновение двух автобусов. Причина ДТП устанавливается, уточняется, есть ли пострадавшие", - сказал собеседник агентства. По его словам, движение автотранспорта в районе аварии затруднено.

По информации сервиса "Яндекс.Пробки", загруженность дорог в Москве оценивается в настоящее время в восемь баллов.