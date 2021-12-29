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ФСБ во Владимире возбудила дело после сообщения в соцсети с оправданием теракта во Франции

По версии следствия, в октябре 2020 года житель Республики Коми опубликовал на своей странице "ВКонтакте" текстовые записи, оправдывающие терроризм и содержащие положительную оценку действий радикального исламиста

ВЛАДИМИР, 29 декабря. /ТАСС/. УФСБ по Владимирской области возбудило дело в отношении жителя региона из-за того, что он не сообщил в полицию о знакомом, разместившем в соцсети "ВКонтакте" мнение с положительной оценкой теракта во Франции, в ходе которого радикальный исламист убил учителя. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе управления.

По версии следствия, в октябре 2020 года житель Республики Коми опубликовал на своей странице "ВКонтакте" текстовые записи, оправдывающие терроризм и содержащие положительную оценку действий радикального исламиста, совершившего теракт в Конфлан-Сент-Онорионе (Франция). О совершенном им преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание терроризма"), мужчина в октябре 2021 года сообщил жителю Владимирской области. Однако последний в ходе опроса в ноябре 2021 года сотрудником УФСБ России по Владимирской области умышленно не сообщил вышеуказанные сведения.

"На основании полученных материалов ОРД СО УФСБ России по Владимирской области в декабре 2021 года в отношении данного жителя Владимирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 205.6 УК РФ ("Несообщение о преступлении").

Автор поста - гражданин одной из стран Средней Азии. Он был задержан в Москве и затем перевезен в Сыктывкар, откуда для проведения следственных действий его направили во Владимирскую область. По данным источника в правоохранительных органах, мужчина находится в следственном изоляторе.

Как сообщалось, 16 октября 2020 года во французском городе Конфлан-Сент-Онорин (столичный регион Иль-де-Франс) радикальный исламист убил учителя истории и географии Самюэля Пати. После жестокой расправы над преподавателем экстремист попытался угрожать ножом прибывшим на место полицейским, но был застрелен. После этого во Франции произошла еще серия терактов.

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