В Подмосковье возбудили уголовное дело по факту гибели упавшего в реку ребенка

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка, упавшего в реку в Дубне и до смерти замерзшего. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следователем следственного отдела по Дмитрову по факту гибели 11-летнего мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сообщила Врадий.

По данным СК, 27 декабря ребенок отправился на автобусе в школу, а выйдя на остановке, он проследовал в район Левого берега Дубны, после чего пропал. На следующий день в ходе поисков тело ребенка без видимых следов насильственной смерти было обнаружено вблизи реки Южная Канава. По предварительным данным эксперта, мальчик умер в результате обморожения. Осмотрено место происшествия, а также камеры наружного наблюдения, на которых зафиксирован маршрут передвижения мальчика, опрошены родители ребенка и свидетели, изучаются жилищно-бытовые условия семьи.

Прокуратура также начала проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей.