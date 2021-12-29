Директора регоператора по вывозу ТКО в Карелии арестовали по обвинению в даче взятки

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 декабря. /ТАСС/. Руководителя регионального оператора по обращению с отходами ООО "Карельский экологический оператор" (ранее ООО "Автоспецтранс") Ивана Новикова в среду арестовали на два месяца по обвинению в даче взятки в крупном размере, сообщили ТАСС в Петрозаводском городском суде.

"[Ивану Новикову] избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сказала собеседница агентства, добавив, что ему предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 183 УК РФ ("Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну группой лиц по предварительному сговору") и пунктам "а" и "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору").

Судья Олег Грабчук в ходе заседания сообщил, что Новиков был задержан 27 декабря, на следующий день ему были предъявлены обвинения. Показания по делу фигурант давать не стал.

ООО "Карельский экологический оператор" является региональным оператором по обращению с ТКО в Карелии.