Отца Ивана Жданова задержали за нарушение подписки о невыезде

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали отца бывшего гендиректора ФБК (признан иноагентом и экстремистской организацией) Ивана Жданова Юрия за нарушение условий подписки о невыезде. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Владимир Воронин.

"Юрий Жданов снова задержан. По словам полицейских, Жданов-старший нарушил условия подписки о невыезде", - сказал защитник, не уточнив иных деталей.

Ранее Юрий Жданов, которого обвиняли в мошенничестве и служебном подлоге, был приговорен судом в Ненецком автономном округе к трем годам лишения свободы условно и освобожден в зале суда. До приговора он находился под стражей. Обвинение в суде первой инстанции требовало для него реального лишения свободы. После этого прокуратура подала апелляцию на приговор с требованием заменить условный срок на реальный.

Воронин ранее предоставлял ТАСС обвинительное заключение, в котором указывалось, что следовали считали Юрия Жданова, который был местным чиновником, причастным к незаконным махинациям с выдачей квартиры в пользу местного депутата, из-за чего был нанесен ущерб бюджету. Свою вину он не признавал.