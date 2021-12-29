Суд на Ставрополье арестовал устроившего стрельбу в больнице Светлограда

ПЯТИГОРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Суд в Ставропольском крае арестовал на два месяца мужчину, который стрелял в больнице в Светлограде. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по краю.

"В рамках расследования уголовного дела следователь СК задержал мужчину. Сегодня Петровским районным судом Ставропольского края в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, также установлено, что в 2014 году подозреваемый в лесопосадке в районе "Гора Куцай" в Светлограде нашел оружие и 27 патронов к нему, которое оставил себе.

По информации следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю, 28 декабря 36-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел с оружием в Петровскую районную больницу, где его жена работает медицинской сестрой. Подозревая о служебном романе своей жены с одним из врачей больницы, он открыл огонь из огнестрельного оружия в коридоре медицинского учреждения. В результате никто не пострадал.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия"), ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов").