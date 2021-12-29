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Уголовное дело возбуждено после ДТП, в котором погиб президент ТПП Воронежской области

Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой региона

ВОРОНЕЖ, 29 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после ДТП под Воронежем с участием трех легковых автомобилей, в результате которого погиб президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Воронежской области 58-летний Юрий Гончаров. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Воронежской области.

"По факту ДТП следственным отделом ОМВД России по Новоусманскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой области", - говорится в сообщении.

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