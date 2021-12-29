Мосгорсуд признал законным решение выдворить из РФ бойца ММА Чоршанбиева

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным решение выдворить за пределы России бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева за нарушение миграционного законодательства. Об этом ТАСС сообщили в среду в суде.

"Суд постановил постановление судьи Останкинского районного суда Москвы от 6 декабря по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ ( Нарушение иностранным лицом правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской Федерации), в отношении Чоршанбиева Ч. А. оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сказали в суде.

3 декабря в Москве был задержан блогер и боец ММА Чоршанбиев, который без прав и полиса ОСАГО устроил гонки по Лефортовскому тоннелю, нарушая правила дорожного движения и снимая происходящее на видео. Его привлекли к административной ответственности, его Toyota Camry поместили на спецстоянку. В ходе допроса спортсмен заявил, что не выкладывал в интернет видео с правонарушениями.

Чоршанбиев родом из Таджикистана. С 2016 года профессионально занимается смешанными единоборствами. Всего на его счету семь боев, в которых он одержал четыре победы. Ранее был замечен в ДТП и различных потасовках.

Останкинский суд Москвы 6 декабря оштрафовал спортсмена на 5 тыс. рублей и принял решение о выдворении его из России. Он признан виновным в нарушении миграционного законодательства. До выдворения суд отправил спортсмена в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве. Правонарушитель с таким решением не согласился и просил Мосгорсуд разрешить ему покинуть РФ самостоятельно. Однако апелляционная инстанция отклонила жалобу Чоршанбиева.