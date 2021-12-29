В Беслане в результате пожара погибли два человека

МАХАЧКАЛА, 29 декабря./ТАСС/. Тела двух погибших обнаружили на месте пожара в авторемонтных боксах в Беслане. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по Республике Северная Осетия - Алания.

"Поступило сообщение о том, что в г. Беслане, на ул. Фриева, 32, горят авторемонтные боксы. На место были направлены силы и средства Правобережного пожарно-спасательного гарнизона. 11 человек и 3 единицы техники. В ходе тушения были обнаружены тела двоих погибших. Их личности устанавливаются", - говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 150 кв. метров.

"Произведена ликвидация открытого горения, в 20:30 - полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении. Причины пожара устанавливаются.

Как сообщается на сайте региональной прокуратуры, организована проверка по факту возгорания. "Прокуратура Правобережного района Республики Северная Осетия - Алания организовала проверку по факту возгорания в авторемонтных боксах в г. Беслане. В ходе проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам произошедшего, а также действиям лиц, ответственных за соблюдение законодательства об охране труда и обеспечение техники безопасности. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - отмечается на сайте надзорного ведомства.