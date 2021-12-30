В Аргентине разбился пожарный вертолет

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 декабря. /ТАСС/. Двое человек погибли в результате крушения пожарного вертолет во время тушения лесных пожаров в аргентинской провинции Неукен. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"Два человека погибли при падении вертолета, который занимался тушением пожара", - говорится в сообщении. По данным властей, на борту находились только пилот и механик.

Причины происшествия выясняются. Как отметили в правительстве, вертолет упал в труднодоступном месте.

Лесной пожар у озера Кильен начался две недели назад после грозы. К настоящему момент огнем было охвачено 4 тыс. га.