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В Аргентине разбился пожарный вертолет

Погибли два человека

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 декабря. /ТАСС/. Двое человек погибли в результате крушения пожарного вертолет во время тушения лесных пожаров в аргентинской провинции Неукен. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"Два человека погибли при падении вертолета, который занимался тушением пожара", - говорится в сообщении. По данным властей, на борту находились только пилот и механик.

Причины происшествия выясняются. Как отметили в правительстве, вертолет упал в труднодоступном месте.

Лесной пожар у озера Кильен начался две недели назад после грозы. К настоящему момент огнем было охвачено 4 тыс. га.

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