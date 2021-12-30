Число жертв ливней в Бразилии выросло до 30

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 декабря. /ТАСС/. Число жертв наводнений и оползней, вызванных сильными дождями в северо-восточном штате Баия выросло до 24. Об этом сообщает в среду портал UOL со ссылкой на местные спасательные службы.

В 132 из 141 муниципалитета региона режим ЧС. Всего от последствий ливней пострадали почти 630 тыс. человек, около 54 тыс. были вынуждены покинуть свои дома, более 37 тыс. остались без крова, 434 человека получили повреждения и травмы.

Согласно прогнозам синоптиков, влажные воздушные массы продолжат движение на юго-восток страны, в сторону Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Так, мощные ливни уже обрушились на север соседнего с Баией штата Минас-Жерайс, где с начала декабря от последствий сильных дождей погибли шесть человек, 2 тыс. остались без крова. Режим ЧС объявлен в 60 муниципалитетах.

Обильные осадки в северной, центральной и юго-восточной частях страны в летний период (с конца декабря по конец марта) носят сезонный характер и с разной степенью интенсивности повторяются ежегодно. Их причиной является движение теплого влажного воздуха из экваториальных лесов Амазонии в юго-восточном направлении, в сторону Атлантического океана. В январе 2020 года в результате удара стихии погибли 66 человек на юго-востоке страны.