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Двухэтажное административное здание сгорело в Приморье

Никто не пострадал

ВЛАДИВОСТОК, 30 декабря. /ТАСС/. В двухэтажном административном здании в поселке Зарубино в Приморье произошел крупный пожар. Площадь возгорания составила 400 кв. м, строение полностью сгорело, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"По оперативным данным, 29 декабря в 18:10 (11:10 мск) на телефон пожарной охраны поступило сообщение возгорании в двухэтажном административном здании в поселке Зарубино Хасанского района. <...> Пожару был присвоен второй номер сложности. <...> В результате пожара двухэтажное здание было полностью уничтожено огнем, площадь пожара составила около 400 кв. м. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что специалистам удалось не допустить распространения огня на соседние строения. Ситуацию осложнило то, что пожар был поздно обнаружен и о нем несвоевременно сообщили.

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