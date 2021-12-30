Прокуроры начали проверку из-за коммунальных аварий в морозы в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 30 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Хабаровского края начала проверку из-за нарушения тепло-, водо-, и газоснабжения в Хабаровске и поселках края в морозы. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

"По всем коммунальным авариям проводятся проверки, устанавливаются их причины, дается оценка полноте и своевременности принятия ресурсоснабжающей организацией и органом местного самоуправления мер к ее ликвидации, а также соблюдению температурного режима в жилых помещениях при прохождении отопительного периода 2021-2022 гг.", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что на территории Хабаровска нарушено газоснабжение в 35 многоквартирных домах, на температуру в домах это не повлияло, сообщали ТАСС в пресс-службе городской администрации. Ведутся работы по восстановлению газоснабжения. По данным прокуратуры, в поселке Эльбан Амурского района зафиксировано понижение температуры до 17-18 градусов в помещениях средней общеобразовательной школы №3.

Ситуация в Высокогорном

Также проверка начата из-за нарушения теплоснабжения 33 многоквартирных домов и двух социально значимых объектов из-за остановки котельной в поселке Высокогорный в Ванинском районе края. На сетях было несколько порывов на теплотрассах, из-за чего пришлось останавливать одну из четырех котельных Высокогорного, уточнили ТАСС в администрации района. "Сейчас эти порывы устранены, температура воды на выходе - 80 градусов. Температура в домах примерно на двое суток падала до 14 градусов, люди включали обогреватели", - сказали в администрации.

Порывы произошли из-за сильных морозов, температура в Высокогорном опускалась до минус 42 градусов. Сейчас работы ведутся по отогреву газгольдера, также перемерзли батареи в спортзале - это отдельно стоящее, не школьное здание. Есть проблема с холодным водоснабжением в Ванинской центральной районной больнице, работы идут. В Высокогорном сейчас минус 30 градусов.

В Хабаровске и в ряде районов Хабаровского края держится аномально холодная погода. Сильные морозы в районе минус 34 градусов и ниже сохранятся по меньшей мере до конца года.