Экс-полицейскому дали срок в колонии в Хабаровском крае за игры в подпольном казино

ХАБАРОВСК, 30 декабря. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае отправил в колонию бывшего полицейского, которого застали за играми в подпольном казино. Об этом сообщило СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в распространенном релизе.

Бывшего полицейского признали виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности"). Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Хабаровскому краю.

В 2017 году мужчина был в должности начальника одного из отделений отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Хабаровску. Когда ему стало известно о проведении в одном из помещений по улице Черноморской в Хабаровске азартных игр, он не принял мер к закрытию казино, а сам на постоянной основе начал посещать подпольное казино.

Полицейского застали на месте в качестве игрока во время проведения мероприятий по пресечению деятельности игорного заведения. Понимая, что о деятельности казино станет известно, страж порядка заранее подготовил ряд служебных документов, с помощью которых он мог бы обосновать свое нахождение в казино. Однако во время расследования уголовного дела его версия была опровергнута. Вину он не признал.