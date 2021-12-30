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СМИ: в Чили в результате ДТП с участием микроавтобуса с мигрантами погибли девять человек

Всего в транспортном средстве находилось 11 человек, двое находятся в больнице в тяжелом состоянии

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 декабря. /ТАСС/. Девять человек погибли в среду вечером в результате столкновения грузовика с микроавтобусом в центральной части Чили. Как сообщил телеканал 24 Horas, пассажирами микроавтобуса были мигранты, приехавшие на временные заработки.

Всего в транспортном средстве находилось 11 человек. Два человека остаются в больнице, их состояние оценивается как тяжелое.

Причины ДТП пока не установлены. По предварительным данным, микроавтобус во время столкновения находился на встречной полосе.

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