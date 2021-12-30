Геолог в Забайкалье получил условный срок за фальсификацию документов на 144 млн рублей

ЧИТА, 30 декабря. /ТАСС/. Центральный районный суд Читы приговорил к четырем годам лишения свободы условно геолога проектно-изыскательского института "Забайкалжелдорпроект" за фальсификацию документов с ущербом филиалу РЖД на общую сумму более 144 млн рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Забайкальскому краю.

"Он использовал архивные данные проводимых ранее "Забайкалжелдорпроектом" работ, что позволило уменьшить материальные затраты, увеличить прибыль, и предоставило возможность незаконно обогатиться за счет средств ОАО "РЖД", выделяемых на проведение работ на полигоне Забайкальской железной дороги. Ущерб филиалу ОАО "РЖД" составил более 144 млн рублей. Фигурант признан виновным с назначением наказания в виде лишения свободы на срок четыре года условно", - говорится в сообщении.

Дело рассматривалось по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере").