Четыре человека погибли в ДТП в Еврейской автономной области

ТАСС, 30 декабря. Четыре человека погибли, один доставлен в медучреждение после ДТП в Облученском районе Еврейской автономной области (ЕАО). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе территориального управления МЧС.

"Один человек спасен, его передали медикам, о состоянии пока ничего не сообщалось. Четыре человека погибли. Все взрослые", - сообщили в пресс-службе.

В 07:05 (00:05 мск) спасателям поступило сообщение о том, что на участке федеральной автодороги Р-297 между населенными пунктами Теплоозерск и Биракан произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

На движение транспортных средств по федеральной автодороге авария не повлияла.